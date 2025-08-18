قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، أما نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع ، أما في الثانوية العامة عدد المواد في الصفين الثاني والثالث 11 مادة بالإضافة للمواد خارج المجموع 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية 

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي ، 6 مواد أساسية وهي : ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب) ،  وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%

مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة 

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 6 مواد أساسية وهي ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد خارج المجموع هي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب ) ، وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%


مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية 

- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ) .. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية :

- الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

- الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

- الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

- الآداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية


مواد الصف الثاني الثانوي في الثانوية العامة 

- شعبة علمي : اللعة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العامة - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع

-3 مواد خارج المجموع لجميع الشعب : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية

مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية 

- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%

- المواد التخصصية : 
*الطب وعلوم الحياة : الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم
* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم
* الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات 
*الاداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء


مواد الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة

- شعبة علمي : اللغة العربية = اللغة الأجنبية الأولى -الاحياء - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة علمي رياضة : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى  - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - والجغرافيا - الإحصاء

- مواد خارج المجموع : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية

