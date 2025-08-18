التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة إمكانية التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس في حال اختيار نظام بعينه ، مؤكدة أن هذا الأمر لا يجوز نهائياً .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي ، 6 مواد أساسية وهي : ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب) ، وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%

مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 6 مواد أساسية وهي ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد خارج المجموع هي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب ) ، وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%



مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ) .. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية :

- الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

- الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

- الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

- الآداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية



مواد الصف الثاني الثانوي في الثانوية العامة

- شعبة علمي : اللعة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العامة - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع

-3 مواد خارج المجموع لجميع الشعب : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية

مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%

- المواد التخصصية :

*الطب وعلوم الحياة : الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم

* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم

* الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات

*الاداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء



مواد الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة

- شعبة علمي : اللغة العربية = اللغة الأجنبية الأولى -الاحياء - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة علمي رياضة : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - والجغرافيا - الإحصاء

- مواد خارج المجموع : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية