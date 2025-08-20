قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"

ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه من الأفضل أن تجعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية إلكترونياً على موقعها الرسمي ، تجنباً للقيل والقال، وما يتردد حاليا عن قيام بعض المدارس بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا.

وقال شوقي: إن إتاحة الاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، سيجعل الطالب يحدد اختياره عن اقتناع ويتحمل مسئولية اختياره.

كانت حالة من الغضب قد انتابت أولياء الأمور بع قيام بعض المدارس بالإعلان صراحةً عن إجبار الطلاب على الدراسة بنظام البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة العام المقبل، مع التأكيد على نقل الطلاب الراغبين في الدراسة بنظام الثانوية العامة لمدارس أخرى، وذلك في تحد واضح وصريح لقرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

وأعلنت مدرسة الحكيم الهنداوي الثانوية المشتركة بكفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، تنبيه هام نصه كالتالي : الى أولياء أمور الصف الأول الثانوي مدرسة الحكيم والهنداوي الثانوية المشتركة، ستكون الدراسة بالمدرسة بنظام البكالوريا وعلي من يرغب في الدراسة بنظام الثانوية العامة القديمة أن يحضر إلي المدرسة لكتابة الرغبة، علما بأنه سيتم نقل الطالب في هذه الحالة إلى مدرسة أخرى للدراسة بها داخل محافظة كفرالشيخ .

وكتبت مدرسة الشهيد أشرف أحمد بربر الثانوية بنين بمحافظة البحيرة على صفحتها الرسمية على فيس بوك : المدرسة كلها ستعمل بنظام [[ البكالوريا]] قولا واحدا ولا وجود لطالب واحد نظام قديم.. ومن يأبى ذلك يأتى لسحب ملف ابنه ويذهب إلى الإدارة التعليمية ليعرف مدرسة ابنه من مدير الإدارة التعليمية.

وأعلن جروب حوار مجتمعي تربوي ، عن تلقي استغاثات من الأهالي تؤكد أن مدرسة خدمات الحي السابع والثامن في 6 أكتوبر بالجيزة تجبر أولياء الأمور والطلاب على نظام البكالوريا، ومدرسة الشهيد أحمد فوزي زيد الثانوية بنات، التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية بالبحيرة، جميعها يؤكد أن الدراسة في المدرسة ستكون على نظام البكالوريا المصرية فقط.

 

قانون التعليم 

يذكر أن كل ما فعلته المدارس المذكورة يعد تحديا صريحا لتعديلات قانون التعليم ، حيث أكدت تعديلات قانون التعليم، أن يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

رد وزارة التربية والتعليم 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا نفت خلاله صدور أي قرارات أو تعليمات تتيح للمدارس إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له.

الثانوية العامة البكالوريا المصرية البكالوريا الصف الأول الثانوي

رخيصة الثمن وفوائدها مذهلة.. نبتة تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
