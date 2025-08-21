قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يارا أمين

كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن السبب وراء التأخر في تعاقد كولومبس مع وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، نقلًا عن مصدر مقرب من وسام أبو علي: "تصريح العمل و الفحص الطبي كانا وراء التأخر في تعاقد نادي كولومبس مع اللاعب ولكن تم إنهاء كافة الاجراءات وتحويل قيمة الصفقة للأهلي بعد التأكد من عدم معاناة اللاعب من أية إصابات مزمنة

وكان نادي كولومبوس كرو الأمريكي قد أعلن انضمام وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، بشكل رسمي.

ونشر النادي صورًا للمهاجم الفلسطيني بقميص الفريق، وعلّق عليها قائلًا: «من التألق على المسرح العالمي إلى كولومبوس».

كما كشف المدير الفني للفريق، الفرنسي ويلفريد نانسي، تفاصيل إصابة وسام أبو علي، موضحًا أنها تتعلق بأوتار الركبة، لكنها ليست خطيرة. وتبقى مدة غياب اللاعب محل متابعة من الجهاز الطبي للفريق.

يُذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 8.5 مليون يورو شاملة الإضافات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه، كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل مخاطبة النادي الأهلي لاتحاد الكرة من أجل إرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: «خاص.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي بعد توقيع العقود مع نادي كولومبوس وتسلم الدفعة الأولى من قيمة الصفقة».

أحمد حسن كولومبس وسام أبو علي فيسبوك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

القلق

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

نادين الراسي

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد