كامل الوزير: تحديث تكنولوجيا إنتاج الحديد وتطوير شركة الكوك بحلوان

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيكون هناك انتظام رواتب العاملين بشركة النصر للمسبوكات بعد التشغيل، مشيرا إلى أننا سنقوم بتحديث تكنولوجيا انتاج الحديد.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أننا سنعمل على تطوير شركة الكوك بحلوان، مؤكدا أنه سيتم انشاء مصنع لصناعة الكتان للاستفادة من محصول الكتان المصري.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هدفنا توفير فرص عمل متعددة للشباب، والعمل على إحياء الصناعات الوطنية.