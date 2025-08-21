قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
رياضة

30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

مرت 30 دقيقة من مواجهة نادي الزمالك ومودرن سبورت وتشير النتيجة لتقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل البرازيلي خوان ألفينا هدف الزمالك في الدقيقة 12 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة عبد الله السعيد ومراوغة مدافع مودرن سبورت ويسددها على يمين الحارس محمد أبو جبل ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

وشهد ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقوف لاعبي الزمالك ومودرن سبورت وطاقم التحكيم دقيقة حدادًا على روح والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي توفي أمس في حادث سير وذلك قبل انطلاق المواجهة بين الفريقين.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

محمد شحاتة .

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر  وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

