أخبار جنوب سيناء| تمساح من الرمل علي شواطئ الطور.. مبارك يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفاعليات مش اهمها شاب ينحت تمساح علي شاطئ القمر طور سيناء

ومحافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية العربية بالعلمين

واليكم تفاصيل الاخبار

على هامش مشاركته في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة إلى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة، حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

واصطحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار المحافظ في جولة موسعة شملت المباني والمنشآت التعليمية والخدمية، واطّلع خلالها على النقلة العمرانية المتميزة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه الأكاديمية من إمكانيات حديثة وكليات متطورة تُواكب أرقى المعايير الأكاديمية الدولية.

وتعرّف محافظ جنوب سيناء خلال الجولة على منظومة التعليم والتدريب بالأكاديمية، والتي تضم أكثر من 4 آلاف طالب يدرسون في تخصصات متنوعة تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والإعلام والإدارة والنقل البحري، بما يعكس الدور الريادي للأكاديمية في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد اللواء خالد مبارك بما لمسه من إمكانيات متقدمة وبنية تحتية حديثة داخل الأكاديمية، مؤكداً أن ما تحقق يُمثل نموذجاً مشرفاً للنهضة التعليمية والعمرانية التي تشهدها مصر في عهد الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن مدينة الجديدة أصبحت واجهة حضارية تضاهي كبريات المدن العالمية.

وفي ختام الزيارة، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للدكتور إسماعيل عبد الغفار، على حسن الاستقبال وعلى الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير الأكاديمية، مشيداً بالمبادرة المجتمعية التي تقدمها الأكاديمية من خلال منح دراسية مجانية لأبناء محافظة جنوب سيناء من الطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم بكلياتها العريقة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة والمسؤولية المجتمعية، خاصة لأبناء المحافظة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وكذلك مع استراتيجية تنمية جنوب سيناء التي صدّق عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 سبتمبر 2024، بما يعزز مكانة المحافظة كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة في مصر.

أبدع شاب بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في تحويل الرمال إلى منحوتات فنية على شكل حيوانات، على شواطئ المدينة لجذب أنظار رواد الشواطئ، ومن دقته أعماله الرملية المنحوتة، قد ينخدع البعض عند رؤيتها من بعيد، معتقدين أنها حيوانات حقيقية بالفعل موجودة على الشاطئ.

الشاب إسلام النجار، المعروف في مدينة الطور ب "نحات الرمال"، قام مؤخرا بنحت تمثال لتمساح أسود من نفايات السجائر، و طينة البحر " الرمال الأسود"، أبهر رواد شاطئ القمر، وهرب الأطفال بعيدا عنه اعتقادا منهم أنه حقيقي من روعة نحته.

وقال "إسلام" إنه شغوف بالفن بشكل عام، وبالمنحوتات الرملية بشكل خاص، وبرع في ذلك بالموهبة الفطرية التي ساعدته على التشكيل بالرمال منذ سنوات عندما كان على الشاطئ وشكل لأول مرة أسماء الأطفال بالرمال لإدخال البهجة في نفوسهم، ثم شرع في عمل مجسمات للحيوانات المختلفة.

واوضح "إسلام"، أنه يعشق هذه الهواية، لكنه لم يهدف إلى التربح منها، ويكتفي فقط بتنمية موهبته وإدخال البهجة على نفوس المواطنين وزوار المدينة المتواجدين على الشاطئ، والذين يحرصون على إلتقاط الصور التذكارية مع هذه المجسمات.

وعن التمساح الأسود، أكد أنه قام بنقل الرمال السوداء "طينة البحر" التي توجد في المناطق الضحلة في البحر على الشاطئ، كون لونها يكون أسود مختلف عن لون الرمال التي توجد على الشاطئ، لتعطي اللون الطبيعي للتمساح، كما استخدم أعقاب السجائر لعمل أسنانه القوية، مما أعطى له روح من الحيوية وجعله أقرب إلى الحقيقة.

وأشار إلى هناك الكثير من الأسباب التي تجعله يحب عمل تماثيل حيوانية بالرمال، أهمها أن الحيوانات عبارة أرواح حرة يمكن للبشر التفكير فيها وتأملها والتعلم منها.

ولفت إلى أن الوقت الذي يستغرقه لعمل كل قطعة فنية، يختلف حسب حجم المجسم وتفاصيله، فعلى سبيل المثال استغرق مجسم التمساح من 4 إلى 5 ساعات، بداية من تحضير الرمال حتى الانتهاء من أدق التفاصيل، ومؤكدا أنه على الرغم من أن هذه المنحوتات الرملية تختفي بسرعة كبيرة، ولا يمكن الحفاظ عليها وحمايتها، فإنه لا ينزعج من هذا الأمر، كون كل ما يهمه هو استخدام نعمة مرونة يديه في عمل ممتع.