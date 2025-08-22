ألسن عين شمس تستعرض برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

نظمت كلية الألسن جامعة عين شمس اللقاء التعريفي الخاص بالبرامج الجديدة تحت رعاية .د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د. سلوى رشاد عميدة الكلية، وإشراف د. هالة سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. ياسمين محمود منسق عام البرامج بالكلية، وبحضور لفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهد اللقاء إقبالًا واسعًا من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج.



استهلت سلوى رشاد عميدة الكلية الفعالية بكلمة ألقتها رحبت خلالها بالحضور، معربة عن سعادتها ببدء الطلاب مرحلة جديدة من حياتهم الجامعية.

وتابعت حديثها مؤكدة أنه منذ أن وضع رائد النهضة المصرية رفاعة رافع الطهطاوي أسس مدرسة الألسن للغات في القرن التاسع عشر، لتصبح منارة للفكر والمعرفة، واصلت الكلية عبر ما يقرب من مئتي عام مسيرتها الريادية في تعليم اللغات ونقل العلوم والثقافات بين الشعوب.

واليوم، تؤكد كلية الألسن بجامعة عين شمس هذا الدور التاريخي العريق ببرامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرضت الدور التاريخي للألسن منذ نشأتها، مؤكدة على حرص الكلية الدائم على تطوير برامجها الأكاديمية، حيث حصل 14 برنامجًا على الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب الشراكات الدولية التي تتيح فرص التبادل الطلابي والتدريب بالخارج، وإمكانية استكمال الدراسات العليا من خلال البرنامج المتقدم في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة.



كما ألقت د. هالة سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلمة أوضحت فيها الجهود المبذولة لتهيئة بيئة تعليمية وداعمة للطلاب، مشيرة إلى دور وحدات الدعم الطلابي والإرشاد الأكاديمي، ووحدة القياس والتقويم، ووحدة التعليم الإلكتروني في تقديم خدمات متكاملة تعزز المسيرة التعليمية للطلاب.



وفي كلمتها، أكدت د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن رسالة الألسن لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد إلى خدمة المجتمع من خلال برامج محو الأمية، والتدريب الميداني، وملتقيات التوظيف، والقوافل الخيرية، والندوات التوعوية.



بينما استعرضت د. ياسمين محمود منسق عام البرامج السمات المميزة لبرامج الساعات المعتمدة، موضحة أنها تتميز ببنية تحتية حديثة تشمل قاعات مجهزة ومعامل صوتيات وحاسب آلي، وقاعات اختبارات إلكترونية، فضلًا عن مشاركة خبراء أجانب في التدريس ضمن اتفاقيات تعاون دولية، وتوفير فرص تدريب في مقر الأمم المتحدة، بما يؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل.



وقدمت الأقسام الأكاديمية عروضًا للتعريف ببرامجها:



برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية: أوضحت د. فيروز فؤاد، القائم بعمل رئيس قسم اللغة الإنجليزية، أن البرنامج يركز على إعداد مترجمين محترفين، مع توفير فرص تدريب متميزة بمقر الأمم المتحدة، وتدريب ميداني بمؤسسات كبرى، كما يتميز طلاب البرنامج بإجادتهم لترجمة الشاشة ومشاريعهم البحثية المتقدمة.



وأكدت د. رانيا عادل، رئيس قسم اللغة الفرنسية، أن البرنامج يقدم مقررات عملية مرتبطة بسوق العمل، ويتيح تدريبًا ميدانيًا في مؤسسات عريقة، مشيرة إلى فرص التدريب الموجهة لطلاب البرنامج بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية.



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية: أكدت أ.د. داليا جمال، رئيس قسم اللغة الإيطالية، أن البرنامج يتميز بمشاركة خبراء إيطاليين في التدريس، ويتيح فرص تدريب دولية من خلال اتفاقيات تعاون مع جامعات مرموقة في إيطاليا، ما يؤهل الطلاب لمجالات عمل متعددة داخل مصر وخارجها.



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية: أشارت أ.د. دينا محمد عبده، رئيس قسم اللغة الروسية، إلى تميز البرنامج بانتمائه لأقدم قسم لغة روسية بالوطن العربي، مع التركيز على التدريب العملي، ما يمنح الخريجين قدرة أكبر على التكيف مع سوق العمل. وأشارت إلى فرص العمل في مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب قطاعات السياحة والاتصالات والضباط المتخصصين.



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية: استعرضت أ.د. رحاب عبد السلام، رئيس قسم اللغة الإسبانية، مميزات البرنامج، الذي يوفر بيئة تعليمية تؤهل الطالب للتواصل مع العالم الناطق بالإسبانية وتقدم مقررات تواكب تطورات سوق العمل، إلى جانب تعزيز مهارات التحدث والكتابة بمشاركة محاضرين أجانب، كما يوفر البرنامج فرصًا للتبادل الطلابي في إطار اتفاقيات موقعة مع جامعات اسبانية عريقة.



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية: أكدت أ.د. نهلة ناجي، رئيس قسم اللغة الألمانية، أن البرنامج يجمع بين العراقة والتطوير، ويواكب متطلبات سوق العمل من خلال مقررات متخصصة، إلى جانب التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD التي تقدم منحًا صيفية للدراسة بالخارج، ومعهد جوته، الذي يوفر فرص تدريب للطلاب.



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية: أشارت د. إسراء بيومي، المدرس بقسم اللغة الصينية، إلى أهمية اللغة الصينية عالميًا، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن مقررات حديثة يُدرّسها ناطقون أصليون، ويتيح للطلاب السفر للصين في معسكرات تعليمية بالتعاون مع معهد كونفوشيوس، مما يعزز مهاراتهم اللغوية والثقافية.