زيلينسكي: لا لقاء مع بوتين دون ضمانات أمنية

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا يوضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن فقط بعد حصول بلاده على ضمانات أمنية، مشيرًا إلى سويسرا والنمسا وتركيا كمواقع محتملة للمفاوضات.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام. وبناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن "سويسرا والنمسا وتركيا قد تكون أحد المواقع لإقامة المحادثات".

وتابع زيلينسكي أنه لا يريد أن يكون للصين دور في ضمان أمن أوكرانيا، مشيرًا إلى دعم بكين لموسكو.

وأوضح رئيس أوكرانيا: "أولًا، لم تساعدنا الصين في وقف هذه الحرب منذ البداية. ثانيًا، ساعدت الصين روسيا بفتح سوق المسيرات، لسنا في حاجة إلى ضامنين لا يساعدون أوكرانيا، ولم يساعدوها في الوقت الذي كنا بأمسّ الحاجة إليهم".

وأكد أن "كييف اختبرت صاروخ كروز بعيد المدى يعرف باسم "فلامنجو" يمكنه ضرب أهداف على مسافة 3 آلاف كيلومتر"، مشيرًا إلى أن "إنتاجه بكميات ضخمة قد يبدأ في شباط".

وقال: "أجرينا اختبارات ناجحة على الصاروخ. إنه صاروخنا الأكثر نجاحًا حاليًا إذ يمكنه أن يجتاز مسافة 3 آلاف كيلومتر، وهو أمر مهم".

وأكد أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إقناع الرئيس المجري فيكتور أوربان بالتوقف عن عرقلة بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال: "طلبت من الرئيس ترامب ألا تعرقل بودابست انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ووعد الرئيس ترامب بأن فريقه سيعمل على ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، على أن تعقبها قمة ثلاثية يشارك فيها هو نفسه.

