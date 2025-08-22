قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أول رد من مصطفى يونس على قرار المجلس الأعلى للإعلام
وزير دفاع الاحتلال: سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة جديدة تضرب البلاد غدا
زيلينسكي: لا لقاء مع بوتين دون ضمانات أمنية
ارتفاع الرطوبة وعواصف رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا القصف  الإسرائيلي إلى  12 فلسطينيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفلسطينيين النازحين داخل قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوز 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب.

وقالت دانييلا غروس، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأسبوع الأخير وحده شهد تسجيل 17 ألف حالة نزوح جديدة، معظمها في مدينة غزة، حيث اضطر السكان إلى مغادرة الأحياء الشرقية باتجاه الجنوب والغرب هربًا من القصف والاشتباكات.

وأوضحت أن 95 في المئة من النزوح القسري يحدث داخل نطاق مدينة غزة، ما يعكس شدة العمليات العسكرية المركزة هناك.

هجوم واسع على حي الزيتون
 

منذ 11 أغسطس الجاري، يشن جيش الاحتلال  الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، تخللته عمليات قصف مدفعي عنيف، وإطلاق نار عشوائي، بالإضافة إلى تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وفق تقارير ميدانية.

حي الشيخ رضوان مسجد عمرو بن العاص مدينة غزة قوات الاحتلال جيش الاحتلال

