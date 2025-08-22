قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل
سنن يوم الجمعة.. الملائكة تنتظرك على باب المسجد
استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
وزير دفاع الاحتلال: إذا لم توافق حماس على شروطنا ستتحول غزة إلى رفح وبيت حانون
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل
ضابط إسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة.. ونعاني من أزمات نفسية
«باعترافاتهم».. تسريبات إسرائيلية تكشف أن 83% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا

عبدالصمد ماهر

نجح الفريق الطبي يمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج ، في إجراء عملية جراحية كبرى لاستئصال ورم ضخم بالبطن والحوض يزن أكثر من 40 كجم


 وقالت وزارة الصحة والسكان ، استقبل قسم جراحة  الأورام بالمعهد مريضة تبلغ من العمر 42 عامًا تعاني من ورم ضخم ممتد بالبطن والحوض تجاوز وزنه 40 كجم


 صعوبة شديدة في الحركة وضيق في التنفس 

 

 وتابعت  وزارة الصحة والسكان ، الورم أدى إلى صعوبة شديدة في الحركة وضيق في التنفس نتيجة الضغط على الحجاب الحاجز والأعضاء الداخلية


 واشارت وزارة الصحة الي ان المريضة قد رفُضت حالتها في عدة مستشفيات لصعوبة التدخل الجراحي وخطورته ،تم قبولها بالمعهد على نفقة الدولة بصورة عاجلة خوفًا من حدوث انفجار للورم داخل البطن قد يؤدي إلى وفاة فورية . 

