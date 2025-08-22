استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا

نجح الفريق الطبي يمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج ، في إجراء عملية جراحية كبرى لاستئصال ورم ضخم بالبطن والحوض يزن أكثر من 40 كجم



وقالت وزارة الصحة والسكان ، استقبل قسم جراحة الأورام بالمعهد مريضة تبلغ من العمر 42 عامًا تعاني من ورم ضخم ممتد بالبطن والحوض تجاوز وزنه 40 كجم



صعوبة شديدة في الحركة وضيق في التنفس

وتابعت وزارة الصحة والسكان ، الورم أدى إلى صعوبة شديدة في الحركة وضيق في التنفس نتيجة الضغط على الحجاب الحاجز والأعضاء الداخلية



واشارت وزارة الصحة الي ان المريضة قد رفُضت حالتها في عدة مستشفيات لصعوبة التدخل الجراحي وخطورته ،تم قبولها بالمعهد على نفقة الدولة بصورة عاجلة خوفًا من حدوث انفجار للورم داخل البطن قد يؤدي إلى وفاة فورية .