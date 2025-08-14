معهد ناصر يعلن استقبال الجراح العالمي أحمد حلاوة.. التفاصيل وطرق الحجز

في إطار حرص مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج على استقدام الخبرات الطبية العالمية وتقديم أحدث أساليب العلاج للمرضى، يسر قسم الكُلى والجراحة العامة الإعلان عن استضافة الخبير الجراحي العالمي الأستاذ الدكتور أحمد حلاوة مجددًا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته زيارتاه السابقتان في فبراير ومايو 2025.

الأستاذ الدكتور أحمد حلاوة هو أستاذ الجراحة العامة وجراحة الغدد وزراعة الأعضاء بمستشفيات شيفيلد التعليمية، ورئيس الأكاديمية العالمية لأمراض الكُلى، وعضو لجنة الممتحنين بالكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة. وتأتي زيارته المرتقبة خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2025، حيث سيقوم بإجراء جراحات استئصال الغدة الجار درقية لمرضى الكُلى باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

الفحوصات المطلوبة قبل الجراحة:

تحليل PTH

تحليل الفوسفور

تحليل الكالسيوم



موجات قلب

وظائف الكُلى

صورة دم كاملة

اختبارات السيولة

(وفي حال توفر مسح ذري أو أي فحوصات إضافية، يُرجى إحضارها)

للتنسيق والاستفسارات عبر واتساب:

د. محمد توفيق: 01000790164

د. أحمد سمير: 01012250099

د. محمد البصلي: 01009457745​

