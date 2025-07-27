للاطمئنان على صحته.. وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم بمعهد ناصر

زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بمستشفي معهد ناصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحالته وحرص الدولة على رعاية رموزها الثقافية والأدبية.

واطمأن وزير الثقافة على الوضع الصحي للكاتب الكبير من الفريق الطبي المعالج، حيث أوضح الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، أن الحالة الصحية تشهد تحسنًا، مشيرًا إلى استقرار المؤشرات الحيوية بعد رفعه من أجهزة التنفس الصناعي، عقب تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

كما التقى الوزير كريمته، الدكتورة نادية صنع الله، وأكد لها أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الكاتب الكبير، وتتابع حالته الصحية لحظة بلحظة، بالتنسيق الكامل مع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لضمان توفير أفضل سبل الرعاية والعلاج.