أزهري: التسامح والتوكل الصحيح يحميان الإنسان من فقدان السعادة

أكد الدكتور السيد نجم أن الرضا يمر بثلاث مراحل أساسية: الرضا بما قسمه الله، والرضا بما قدّره، والرضا بالله عن كل ما سواه.

وشدد خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، على أن شكر النعم الظاهرة والباطنة يقود إلى رضا الله عز وجل، وأن التسامح وعدم حمل الضغائن في القلب يمنح صاحبه راحة وسلامًا داخليًا، معتبرًا أن التسامح قوة حقيقية وليست ضعفًا.

وأضاف أن التوكل الصحيح يقوم على الجمع بين العمل الجاد والأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله في النتائج، محذرًا من المقارنات السلبية مع الآخرين والتي تُعد من أبرز أسباب فقدان السعادة في العصر الحديث.

واختتم حديثه قائلاً: "السعادة لا تحتاج إلى ثروة أو منصب، بل إلى قلب راضٍ ولسان شاكر وروح متسامحة، فإذا عشت راضيًا عن ربك، شاكرًا لنِعمه، متوكلًا عليه، ستجد السعادة أقرب إليك مما تتخيل".