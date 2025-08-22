مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن

حصل منتخب مصر للريشة الطائرة على الميدالية الفضية في منافسات الفرق، في البطولة العربية للرياضة المدرسية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة ثماني دول عربية.

وجاء منتخب مصر للبنات في المركز الثاني خلف الأردن المتصدر، بينما جاء منتخب لبنان في المركز الثالث.

وجاء منتخب مصر للأولاد في المركز الثاني خلف السعودية المتصدر، فيما احتل منتخب الأردن المركز الثالث.

وأظهر لاعبو ولاعبات مصر روحًا عالية وأداءً متميزًا، سواء من الناحية الرياضية أو السلوكية، جعلت الجميع يشيد بمهارتهم وإصرارهم على المنافسة القوية حتى آخر لحظة.

ومن المقرر أن تستمر البطولة بمواجهات كرة السلة 3x3 أولاد.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الاتحاد العربي للرياضة المدرسية، أن هذا الإنجاز هو خطوة مهمة تؤكد قوة الرياضة المدرسية المصرية، وتفتح الباب لمزيد من النجاحات المقبلة.

وأضافت إيمان محمد حسن أن هذه النتائج بداية لتحقيق نجاحات أخرى كبيرة ومميزة تليق باسم مصر في كل المحافل الدولية.