محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان فرع الجامعة بالمحافظة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، كلية البنات الأزهرية فرع جامعة الأزهر بمطروح، كأولى كليات جامعة الأزهر بالمحافظة بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح، والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ولفيف من العمد والمشايخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأعرب محافظ مطروح عن سعادة أبناء مطروح بتحقيق حلم طال انتظاره، ألا وهو افتتاح فرع جامعة الأزهر بمطروح، الذي يبدأ اليوم بكلية البنات في تخصصاتها الثلاثة: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة الإسلامية.بما يمثله كقيمة مضافة كبيرة لبنات مطروح، ليستكملن مسيرتهن التعليمية بعد الثانوية الأزهرية، وهي خطوة أولى على طريق إنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر يضم العديد من الكليات للبنين والبنات على السواء.

وأكد أن ذلك يأتى ترجمة عملية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي جعل من التعليم الجامعي قضية أمن قومي، واعتبر بناء الإنسان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. واليوم نشهد في مطروح جزءًا من هذه الرؤية يتحقق على أرض الواقع.

ووجه الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي لم يبخل بالدعم والرعاية والموافقة الكريمة على إقامة فرع جامعة الأزهر بمطروح. والشكر موصول للدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الذي كان خير سند، ولجميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لما قدموه من جهد صادق حتى رأينا هذه اللحظة التاريخية.

وهنأ المحافظ أهالي مطروح جميعًا، من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، على هذا الإنجاز الكبير، الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ المحافظة، ومنارة للعلم والمعرفة لبناتنا وأبنائنا.

وأكد أن افتتاح فرع الجامعة يأتى من أجل فتيات مطروح والتيسير عليهن وأسرهن ومن خلال العلم الذى سيكون سلاحًا ، ليساهمن في بناء أنفسهن وخدمة مجتمعهن، بما يليق بمكانة الأزهر الشريف في قلوبنا جميعًا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 15 فدانًا بمنطقة المرحوم علي حميدة، لتكون مقرًا دائمًا لفرع جامعة الأزهر بمطروح، يضم جميع الكليات والتخصصات، ويستقبل طلاب مطروح، بل وأبناء دول شمال إفريقيا.

وأكد في نهاية كلمته أن مصر لن تنهض إلا بالعلم والعمل، وبسواعد أبنائها المخلصين.

كما كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية التى ساهمت في الاسراع في افتتاح كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح.