ساهم برسم خريطة المعمار في مكة.. فواز بن محمد باشراحيل يكشف رحلة والده بالتجارة

قال رجل الأعمال السعودي فواز بن محمد باشراحيل إن التجارة بالنسبة له تعتبر إرث، فهو من أسرة ضاربة في التاريخ في المجال التجاري في مكة المكرمة، وكان الأجداد يعملون في المجال التجاري خاصة في العقارات والمواد الغذائية.

العقار والتطوير العقاري

وأضاف رجل الأعمال السعودي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «صناع الفرص» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الأمر بالنسبة له تطور إلى أن جاء والده وخرج بنقلة نوعية وكان مفكرا بارزا وعملي من الدرجة الأولى، وركز في البداية على العقار والتطوير العقاري، وشهدت مكة المكرمة العديد من المشروعات العقارية البارزة، والتي منها أحياء بالكامل بدأت من الصفر.

ولفت إلى أن أنه كان دائما ما يفتخر بمشاركة الناس أمواله، وما بخل على أحد أن يعطيه ويعلمه ويأخذ بيده حتى يصبح تاجر، وما استأثر بالأرباح حتى تدور الدورة الاقتصادية بين الناس.