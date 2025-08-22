قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح: مكة بنتي وضعت جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في غرفتها

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية، بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.

وقال محمد صلاح: “مكة أعجبت بجائزة أفضل لاعب وطلبت الاحتفاظ بها في غرفتها.. وكيان بدأت في البكاء، فقمت بمنحها جائزة الحذاء الذهبي، لكي تحتفظ بها في غرفتها”.

صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي


الفرعون المصري لم يكتفِ باللقب الجماعي، بل بصم على موسم فردي مبهر جعله يتفوّق على نخبة من أبرز نجوم المسابقة، خاصة أن الجائزة التي حصل عليها جاءت بعد منافسة قوية مع أسماء بارزة في الكرة الإنجليزية، على رأسهم: برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، وألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، وكول بالمر، هداف تشيلسي الشاب، وديكلان رايس، قائد وسط أرسنال، إضافة إلى زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

لكن صلاح فرض كلمته بحسم، بعدما أنهى الموسم متصدّرًا قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا، وأفضل صانع للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في البريميرليج.

وبتتويجه الأخير، أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب برصيد ثلاث مرات (2017-2018، 2021-2022، 2024-2025)، متفوّقًا على أساطير بحجم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وألان شيرار، وجاريث بيل، وكيفين دي بروين، الذين حصل كل منهم على الجائزة مرتين فقط.

محمد صلاح مكة محمد صلاح مكة وكيان الدوري الانجليزي

