باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية على أن الجيش المصري يمثل القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية، وأن تفكك الدولة المصرية سيؤدي إلى إعادة رسم خرائط المنطقة بالكامل، بما يتيح للإخوان السيطرة على بعض الكنتونات أو الدويلات لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد.

وأكد ماهر فرغلي خلال لقائه مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن هناك لقاء للأهداف الكبرى بين الإخوان والتنظيم الصهيوني، مشيرًا إلى أنهم يلعبون «لعبة المباريات» حيث يكسب الطرفان من الهجوم على الدولة المصرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية في المنطقة.

العلاقة السرية بين أخوان تل أبيب والصهاينة

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، العلاقة السرية بين أخوان تل أبيب، والصهاينة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بينهم.

مضيفا أن مظاهرات الإخوان لم تتوقف عند هذا الحد، حيث خرجت مظاهرة أخرى بالقرب من السفارة المصرية في دمشق، وهاجمت الدولة المصرية على بعد حوالي 80 متر من تواجد أفخاي أدرعي يتجول في أرض سوريا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس مستوى الخطر الذي تمثله هذه الجماعة في المنطقة، ، واصفًا هذه العلاقة بأنها «نقطة سوداء جديدىفي تاريخ أسود» للجماعة.

العلاقة بين الإخوان والصهيونية

وأوضح فرغلي أن العلاقة بين الإخوان والصهيونية ليست دائمًا مباشرة، بل توجد تقاطعات غير مباشرة لأهداف مشتركة، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للإخوان يعتمد على مبدأ «نكسب معًا أو نخسر معًا»، أي أن نجاح أي طرف في الهجوم على الدولة المصرية يعزز أهدافهم المشتركة.