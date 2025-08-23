بدء التحقيق فى هتاف جماهير الزمالك ضد زيزو وزوجته

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص بلاغ أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اثنين من المشجعين البارزين (الكابوهات) المنتمين لجماهير نادي الزمالك لاتهامهما بإهانة زوجته وتوجيه هتافات مسيئة له.

وطلب اللاعب أحمد مصطفى زيزو بشكل رسمي من جهات التحقيق المختصة أن تستمع إلى شهادة جمال عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس الإدارة السابق للنادي، كشاهد في هذه القضية.

يأتي هذا الطلب في إطار التحقيقات الجارية حول البلاغ المقدم سابقًا، والذي يتعلق بحادثة الإساءة الموجهة ضد اللاعب وأسرته.

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

ونصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.