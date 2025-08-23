وصفة ميني تشيز كيك سهلة التحضير

ميني تشيز كيك من الحلويات التي يعشقها الكثير من الاشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ميني تشيز كيك في البيت بمذاق لا يقاوم.





مقادير ميني تشيز كيك

● 100 جرام بسكوت مفتت

● 40 جرام زبدة مذابة

● ملعقة كبيرة ماء

● 200 جرام جبنة كريمي

● 100 جرام زبادي

● 50 جرام سكر

● ملعقة صغيرة عصير ليمون

● بيضة

● ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

● 10 جرام دقيق

للتزيين:

● توت أحمر و أزرق

● ورق نعناع

● كريمة مخفوقة









طريقة تحضير ميني تشيز كيك

تخفق الجبنة والسكر لمدة دقيقتين

ثم يضاف الزبادي ثم البيض والدقيق والفانيليا وعصير الليمون ويخفق الخليط جيدا

يخلط البسكوت مع الزبدة والماء للحصول على خليط التشيز كيك

يصنع من خليط البسكوت أرضية في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك

ثم يضاف خليط التشيز كيك

وتدخل فرن 160 لمده 15 لـ 20 دقيقة

ثم يغلق الفرن وتترك التشيز كيك بالداخل 20 دقيقة

تترك حتى تبرد تماما

ثم تدخل الثلاجة لتتماسك

وتقدم باردة بعد التزيين حسب الرغبة



