حوادث

ضبط 70 طن أعلاف حيوانية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

المصنع
المصنع
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالقليوبية لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام مالك مصنع “بدون ترخيص” كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة وغير المسجلة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (المدير المسئول ، رئيس العمال)، وبداخل المصنع (20 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع "بدون ترخيص" – 70 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة غير مطابقة للمواصفات وبدون تسجيل معبأة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية - خط إنتاج كامل).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.

