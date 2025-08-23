الفصائل الفلسطينية: الاحتلال تعمد حصار وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني

طالبت الفصائل الفلسطينية، المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية آمنة لغزة دون قيد أو شرط، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت الفصائل الفلسطينية، أن الاحتلال تعمد حصار وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

وفي ظل صمت دولي متزايد، جاء إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة ليكشف عمق الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسكان الفلسطينيين، غير أن هذه الكارثة، بحسب العديد من التقارير والتحليلات، ليست مجرد نتيجة لصراع أو حصار، بل تعبير واضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى أكثر من مجرد الضغط، إنها استراتيجية تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع من جذوره.