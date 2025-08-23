قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المجاعة في غزة| وجه آخر لسياسة التهجير والتجويع الممنهج .. وخبير: مخطط إسرائيلي مدروس

المجاعة غزة.. وخبير: مخطط إسرائيلي مدروس
المجاعة غزة.. وخبير: مخطط إسرائيلي مدروس
ياسمين القصاص

في ظل صمت دولي متزايد، جاء إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة ليكشف عمق الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسكان الفلسطينيين، غير أن هذه الكارثة، بحسب العديد من التقارير والتحليلات، ليست مجرد نتيجة لصراع أو حصار، بل تعبير واضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى أكثر من مجرد الضغط، إنها استراتيجية تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع من جذوره.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري في قطاع غزة يتجاوز كونه أزمة إنسانية طارئة، بل يعد جزءا من مخطط إسرائيلي مدروس يهدف إلى دفع السكان نحو النزوح القسري من خلال استخدام أدوات التجويع والتدمير الممنهج.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  هذا النهج لا يقتصر على حرمان السكان من الغذاء والدواء، بل يمتد إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، كمنشآت تحلية المياه وشبكات الطرق، لتعطيل مظاهر الحياة الأساسية وشل قدرة القطاع على الصمود.

وأشار فهمي، إلى أن يعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الأساسية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أن هذه المساعدات تظل غير كافية لسد الاحتياجات اليومية، في ظل تقارير تشير إلى وجود ميليشيات موالية لإسرائيل داخل القطاع تعمل على عرقلة توزيع المعونات، مما يفاقم من الأزمة ويزيد من معاناة الفلسطينيين.

وتابع: "كل هذه الإجراءات ليست عشوائية أو ظرفية، بل تندرج ضمن خطة ممنهجة تشرف عليها أجهزة أمنية إسرائيلية، تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة بما يخدم مصالح الاحتلال طويلة الأمد، ويؤسس لمرحلة جديدة من السيطرة، قائمة على الإفراغ السكاني والتجويع القسري".

والجدير بالذكر، أنه ما يعيشه قطاع غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل انعكاس صارخ لمشروع استيطاني طويل الأمد يستغل أدوات الحصار والتجويع كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية. 

وهذه الحقائق تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية عاجلة لوقف هذا المسار المدمر وضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

غزة الجوع بغزة قطاع غزة الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية فلسطين مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم يوجه رسالة لـ مشجعي الكرة.. تفاصيل

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب بعد أزمة بدرية طلبة: المشخصاتي مش شتيمة ولكن ليسوا أسياد البلد

مريم الخشت

مريم الخشت تتألق في أحدث ظهور من الساحل الشمالي ..شاهد

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد