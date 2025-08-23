كلية الطب جامعة قناة السويس تطلق ملتقى الأطباء لإدارة التوتر وضغوط العمل

تعقد كلية طب جامعا قناة السويس ملتقي طبي، الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الفيديو كونفرانس بجامعة قناة السويس، حيث يتم خلاله الإعلان عن الوثيقة الإرشادية للأطباء حول إدارة التوتر وضغوط العمل.

يعقد الملتقي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظم كلية الطب ملتقى الأطباء لإدارة التوتر وضغوط العمل، وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء الفرعية بالإسماعيلية، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة وطب الصناعات.

ويشارك في الملتقى نخبة من المحاضرين المتميزين، حيث تقدم الدكتورة عبير هجرس محاضرة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"، بينما تلقي الدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية محاضرة بعنوان "كيف تحمي قلبك؟"، كما تقدم الدكتورة أميرة جمال رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة وطب الصناعات محاضرة بعنوان "مؤشرات الخطر والتوتر بين الأطباء"، ويختتم الدكتور أشرف طنطاوي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية البرنامج بمحاضرة حول "متلازمة الاحتراق النفسي (Burnout Syndrome)".

ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطباء بآليات إدارة التوتر وضغوط العمل، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الطبي وضمان أعلى معايير سلامة المرضى.

وتوجه كلية الطب الدعوة عامة إلى جميع الأطباء لحضور هذا الملتقى والمشاركة بفاعلية في مناقشة واحدة من أهم القضايا التي تمس المجتمع الطبي.