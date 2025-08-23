لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا

نجحت البطلة المصرية لي لي عبداللطيف صبحي، لاعبة نادي 6 أكتوبر، في إحراز الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للتايكوندو لوزن 47 كجم، والتي أقيمت بدولة نيجيريا، بعد تفوقها على بطلات كل من نيجيريا وبروندي والسنغال.

وجاء هذا الإنجاز؛ ليؤكد تميز الرياضة المصرية على الساحة القارية، ويعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية.

وقدمت إدارة نادي 6 أكتوبر خالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، وهيثم الجداوي عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد زهران رئيس جهاز منتخب مصر تحت 14 عامًا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد حسين مدير النشاط الرياضي بنادي 6 أكتوبر، والجهاز الفني بالنادي بقيادة محمود خليل.

ويُعد هذا التتويج خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، ولنادي 6 أكتوبر ومحبي الرياضة في مصر.