إنقاذ حياة طفلة رضيعة تعاني من انسداد معوي بالمنوفية

استقبلت مستشفى زاوية الناعورة، في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية حالة حرجة لرضيعة تم تحويلها من مستشفى الباجور التخصصي نظرًا لعدم توافر جهاز تنفس صناعي بالحضانات، وعدم وجود تخصص جراحة أطفال بالمستشفى المحوِّل.

فور وصول الحالة إلى المستشفى، تم التعامل معها بشكل عاجل داخل قسم العمليات، حيث تبين أن الطفلة تعاني من انسداد معوي حاد استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وقد نجح الفريق الطبي في إجراء العملية وإنقاذ حياة الطفلة، التي تم نقلها بعد الجراحة مباشرة إلى الحضانات لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن الحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الدقيقة من الفريق الطبي المتخصص، في متابعة مستمرة لحين تمام التعافي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تم بمستشفى زاوية الناعورة يعكس سرعة استجابة المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكداً أن المديرية حريصة على توفير أفضل رعاية طبية للمواطنين، خاصة الأطفال وحديثي الولادة، موجهاً الشكر للفريق الطبي والتمريضي على الجهد المبذول في إنقاذ حياة الطفل.