خلال أسبوع .. 10 إنذارات و21 محضر غلق لمنشآت طبية مخالفة بكفر الشيخ

واصلت فرق العلاج الحر جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2025.

جاء هذا تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل مدير إدارة العلاج الحر.

وقد أسفرت الحملات عن تنفيذ 273 مرورًا على المنشآت الطبية الخاصة، إلى جانب فحص حالتي شكوى، وإصدار 10 إنذارات، وتحرير 21 محضر غلق، فضلًا عن 4 محاضر فض شمع و9 محاضر إثبات حالة للتعامل مع المخالفات المرصودة.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بأن هذه الحملات تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بالرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضمان جودة الخدمة والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، أن فرق التفتيش ستواصل عملها بشكل يومي لرصد أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة مخالفة.