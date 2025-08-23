قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أسبوع .. 10 إنذارات و21 محضر غلق لمنشآت طبية مخالفة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 واصلت فرق العلاج الحر جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2025.

جاء هذا تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل مدير إدارة العلاج الحر.

وقد أسفرت الحملات عن تنفيذ 273 مرورًا على المنشآت الطبية الخاصة، إلى جانب فحص حالتي شكوى، وإصدار 10 إنذارات، وتحرير 21 محضر غلق، فضلًا عن 4 محاضر فض شمع و9 محاضر إثبات حالة للتعامل مع المخالفات المرصودة.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بأن هذه الحملات تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بالرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضمان جودة الخدمة والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، أن فرق التفتيش ستواصل عملها بشكل يومي لرصد أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة مخالفة.

كفر الشيخ العلاج الحر إدارة العلاج الحر صحة كفر الشيخ

