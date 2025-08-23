قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
برلمان

الشعب الجمهوري: إعلان المجاعة في قطاع غزة كارثة إنسانية

غزة
غزة
حسن رضوان

أكّد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن التقارير الأخيرة التي تؤكد تفاقم المجاعة في قطاع غزة، يجسّد الموقف الثابت للدولة المصرية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحياة الكريمة.


وقال رزق في بيان له اليوم، إن ما ورد في البيان الرسمي يعكس إدراكًا عميقًا لحجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في القطاع، بعد أكثر من 22 شهرًا من حرب إسرائيلية عدوانية أدت إلى استنزاف كل مقومات الحياة، محذرًا من أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية.


أشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن دعوة مصر للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم لم تأت من فراغ، بل تنطلق من التزامات قانونية وأخلاقية، في ظل سياسات ازدواجية المعايير التي تسببت في تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن هذا الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في غزة أصبح غير مقبول على الإطلاق.


وثمّن رزق، الموقف الحاسم الذي تبنّته مصر في تحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة الصمت المريب، مشيدًا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي أكدت أن المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية، ومطالبًا بضرورة ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تضمن وقف العدوان ورفع القيود المفروضة على دخول الإمدادات الغذائية والطبية فورًا.


واختتم عياد رزق  بيانه، بالتأكيد على أن مصر ستظل في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، مشددًا على أن ما يحدث في غزة يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام العالم للقيم الإنسانية التي طالما نادى بها.


وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة عبر منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) دخول مدينة غزة والمناطق المحيطة بها في مرحلة المجاعة رسميًا، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة تطال مئات الآلاف. ودعت المنظمة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

غزة مجلس الشيوخ النواب البرلمان اخبار البرلمان

