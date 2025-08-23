مجاعة غزة.. أستاذ قانون: المجتمع الدولي مسؤول قانونيا للتدخل لفرض عقوبات على إسرائيل

علق محمد مهران أستاذ القانون الدولي على اعتراف الأمم المتحدة بتواجد مجاعة في قطاع غزة .



وقال محمد مهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأمم المتحدة تؤكد على كل الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ".

وتابع محمد مهران :" على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويجب فرض عقوبات رادعة ضد إسرائيل لوقف سياسة التجويع في غزة ".

وأكمل محمد مهران :" المجتمع الدولي مسؤول قانونيا للتدخل لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكات الاحتلال".

ولفت محمد مهران :" مصر تؤكد دائما على ضرورة إدخال المساعدات ووقف الحصار الإسرائيلي الغاشم على غزة ".