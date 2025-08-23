مدن وعواصم العالم تشهد تظاهرات تنديدا بالعدوان على غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة السورية دمشق، وعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومدينة آرهوس الدنماركية، واسطنبول التركية، وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء "وفا".

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.