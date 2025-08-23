الرئيس اللبناني: لم يتم إبلاغنا بما يتداول عن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة جنوبي البلاد

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور دارين لحود، أن لبنان لم يتلق أي إشعار رسمي بشأن ما يتداول إعلاميا عن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، مشددا على أهمية انتظار ما سيحمله الموفد الأمريكي توماس باراك من رد إسرائيلي على الورقة المشتركة التي قدمت مؤخرا.

وأشار عون، في اللقاء الذي حضره السيناتور ستيف كوهين والسفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، إلى ضرورة التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مؤكدا أنها "تشكل عنصرا أساسيا لضمان الاستقرار إلى حين استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701، خصوصا لجهة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا".

وفي السياق الأمني، شدد عون على المهام الكبرى الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، والتي تشمل حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى حفظ الأمن الداخلي، داعيا الولايات المتحدة إلى الاستمرار في دعم الجيش اللبناني لوجستيا وماديا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسة العسكرية.

وعلى الصعيد السياسي، أشار عون إلى تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد، مؤكدا حرص لبنان على تطوير العلاقات اللبنانية-السورية.

وكشف في هذا الإطار عن لقاءات تمت بين الجانبين، متوقعا زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت قرييا لبحث عدد من الملفات، أبرزها ضبط الحدود وعودة النازحين.

من جهته، عبر السيناتور لحود عن دعم الإدارة الأمريكية لاستقرار لبنان، مهنئا الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة، ومؤكدا على التزام واشنطن بدعم جهود النهوض الاقتصادي وإرساء الاستقرار السياسي في البلاد.