ألف مبروك.. ميدو يهنئ أهلي جدة بالفوز على النصر

حرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، على تهنئة فريق أهلي جدة بعد الفوز على حساب النصر.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “ألف مبروك للأهلي وحظ أوفر للنصر”.

وتوّج فريق أهلي جدة ببطولة كأس السوبر السعودي، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره النصر، بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، في إطار دور النهائي.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، قبل أن يلجأن إلى ركلات الترجيح.

وجاءت ثنائية النصر عن طريق كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقتين 41، 82.

فيما جاءت ثنائية أهلي جدة عن طريق فرانك كيسيه وروجير إيبانيز في الدقيقتين 45+6، 89.