مي كساب لـ كريم عبدالعزيز وزوجته: "ربنا يخليكم لبعض"

نشرت الفنانة مي كساب، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مع الفنان كريم عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي ونجوم آخرين وعلقت مي كساب على الصورة قائلة: "ربنا يخليكم لبعض حبايب قلبي ويبعد عنكم شياطين الإنس والجن".

والجدير بالذكر أن زوجة كريم محمود عبد العزيز “ آن الرفاعي ” قد تصدرت تريند السوشيال ميديا بعد ظهورها مع زوجها بصور رومانسية وإطلالات أنيقة و آن الرفاعي وليست من الوسط الفني، بل تنتمي لعائلة تجارية مرموقة؛ هي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي.

تزوجت كريم عام 2011 بعد قصة حب رغم معارضة والد الفنان الراحل، وأنجبت ثلاث بنات (كندة 2012، خديجة 2015، حبيبة 2020).

على الجانب المهني، أسست علامتها الخاصة في عالم الأزياء، حيث تقدم تصاميم كاجوال أنيقة، تلائم الرجال والنساء، معتمدًة على خامات مثل الكتان والقطن الطبيعي، وقد حظيت تصاميمها بدعم مشاهير مثل دنيا سمير غانم.





