برلماني: الاعتداء على السفارات المصرية محاولة يائسة للإضرار بمكانة مصر الدولية

اعتبر النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت السفارات المصرية في الخارج تمثل استمرارًا لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية الرامية لتقويض هيبة الدولة وتشويه صورتها على الصعيد الدولي.

وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه المحاولات لن تؤثر على الدور المصري الراسخ في المنطقة، خصوصًا في دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجماعة الإرهابية تستخدم أساليب التحريض والتضليل الإعلامي لتقديم روايات مغلوطة عن الدولة، مع السعي لاستهداف رموزها ومؤسساتها الرسمية في الخارج.

وقال محسن: "الإخوان يحاولون النيل من الدولة عبر إثارة الفوضى خارج حدودها، لكن الشعب المصري أصبح على وعي تام بخططهم المشبوهة وأهدافهم الحقيقية".

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى الدور المحوري لمصر في دعم غزة منذ اندلاع الأزمات الأخيرة، من خلال جهود دبلوماسية متواصلة لوقف التصعيد العسكري، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأكد احمد محسن، أن القاهرة تعمل على حماية المدنيين والحفاظ على ثوابت الحقوق الفلسطينية، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ السلام والاستقرار الإقليمي.

وشدد نائب الصعيد، على أهمية التعاون مع الدول المستضيفة للسفارات المصرية لضمان تأمينها وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإضرار بمؤسساتها أو رموزها، سواء عبر القنوات القانونية أو الإعلامية.

واختتم النائب أحمد محسن، حديثه، بالتأكيد على أن مصر دولة قوية وراسخة في سياساتها، وأن كل محاولات الجماعات الإرهابية لإضعافها أو تشويه صورتها الدولية مصيرها الفشل، مضيفًا: "سيظل الشعب المصري يقف خلف قيادته، والدولة ثابتة على مواقفها في نصرة القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي".