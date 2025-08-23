قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: الاعتداء على السفارات المصرية محاولة يائسة للإضرار بمكانة مصر الدولية

فريدة محمد

اعتبر النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت السفارات المصرية في الخارج تمثل استمرارًا لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية الرامية لتقويض هيبة الدولة وتشويه صورتها على الصعيد الدولي.

وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه المحاولات لن تؤثر على الدور المصري الراسخ في المنطقة، خصوصًا في دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجماعة الإرهابية تستخدم أساليب التحريض والتضليل الإعلامي لتقديم روايات مغلوطة عن الدولة، مع السعي لاستهداف رموزها ومؤسساتها الرسمية في الخارج.

وقال محسن: "الإخوان يحاولون النيل من الدولة عبر إثارة الفوضى خارج حدودها، لكن الشعب المصري أصبح على وعي تام بخططهم المشبوهة وأهدافهم الحقيقية".

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى الدور المحوري لمصر في دعم غزة منذ اندلاع الأزمات الأخيرة، من خلال جهود دبلوماسية متواصلة لوقف التصعيد العسكري، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأكد احمد محسن، أن القاهرة تعمل على حماية المدنيين والحفاظ على ثوابت الحقوق الفلسطينية، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ السلام والاستقرار الإقليمي.

وشدد نائب الصعيد، على أهمية التعاون مع الدول المستضيفة للسفارات المصرية لضمان تأمينها وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإضرار بمؤسساتها أو رموزها، سواء عبر القنوات القانونية أو الإعلامية.

واختتم النائب أحمد محسن، حديثه، بالتأكيد على أن مصر دولة قوية وراسخة في سياساتها، وأن كل محاولات الجماعات الإرهابية لإضعافها أو تشويه صورتها الدولية مصيرها الفشل، مضيفًا: "سيظل الشعب المصري يقف خلف قيادته، والدولة ثابتة على مواقفها في نصرة القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي".

