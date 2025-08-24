جولة تفقدية لـ «العربي» داخل مستشفى الغردقة لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء الطبي

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية داخل مستشفى الغردقة العام لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. رافقه خلال الجولة كل من الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة يوستينا مقبل، عضو المكتب الفني، إضافة إلى الدكتورة نجلاء محمد، نائب مدير المستشفى.

وخلال المرور، تفقد العربي قسم العناية المركزة، حيث راجع سجلات المرضى، وتأكد من توافر الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات، إلى جانب انتظام تواجد الأطباء والتمريض على مدار الساعة. كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات التعامل مع الحالات الحرجة، وضمان تواجد الفرق الطبية في مواقعها.

كما شملت الجولة المبنى الجديد للمستشفى، حيث وجّه العربي بسرعة تذليل أي معوقات قد تعرقل انتظام العمل أو تؤثر على جودة الخدمة الطبية، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور فريق الجودة داخل المستشفى وتوثيق الإجراءات والخدمات طبقًا لمعايير الاعتماد، تمهيدًا لرفع كفاءة المستشفى بالكامل.

وفي ختام الزيارة، شدد وكيل وزارة الصحة على مواصلة المتابعة اليومية وتطوير الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء محافظة البحر الأحمر، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين المنظومة الصحية بشكل شامل ومستدام.