بسبب رخصة كشك.. مواطن يحاول إنهاء حياته داخل مجلس مدينة مرسى مطروح |تفاصيل
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
رفع 500 طن مخلفات من أسفل محور الفريق كمال عامر ومحيط مستشفى بولاق الدكرور

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ  حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وقد شنت الهيئة حملات مكثفة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي بولاق الدكرور بقيادة المهندس محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، مدعومة بلوادر وسيارات نقل وعدد من فرق العمل.

وأسفرت الأعمال عن رفع ١٠ نقلات مخلفات بإجمالي ٢٠٠ طن.

كما نفذت الهيئة  حملة نظافة مكبرة بمحيط مستشفى بولاق الدكرور لرفع كافة المخلفات والأتربة وتجريد الطريق، وقد أسفرت عن رفع ٣٠٠ طن.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة النظافة بكافة الأحياء والمراكز، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية والتعامل السريع مع أي تراكمات أولًا بأول، بما يحقق بيئة صحية ونظيفة تليق بالمواطنين.

وتابع الحملات ميدانيًا اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

