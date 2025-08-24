رفع 500 طن مخلفات من أسفل محور الفريق كمال عامر ومحيط مستشفى بولاق الدكرور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وقد شنت الهيئة حملات مكثفة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي بولاق الدكرور بقيادة المهندس محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، مدعومة بلوادر وسيارات نقل وعدد من فرق العمل.

وأسفرت الأعمال عن رفع ١٠ نقلات مخلفات بإجمالي ٢٠٠ طن.

كما نفذت الهيئة حملة نظافة مكبرة بمحيط مستشفى بولاق الدكرور لرفع كافة المخلفات والأتربة وتجريد الطريق، وقد أسفرت عن رفع ٣٠٠ طن.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة النظافة بكافة الأحياء والمراكز، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية والتعامل السريع مع أي تراكمات أولًا بأول، بما يحقق بيئة صحية ونظيفة تليق بالمواطنين.

وتابع الحملات ميدانيًا اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.