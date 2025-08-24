قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
توك شو

أخبار التوك شو: الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم.. الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.

الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أمس الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم معدلات أعلى من الطبيعي بنحو درجتين مئويتين.

القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن اختيار العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة أول قمة ومعرض "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر إقامتها في فبراير 2026.

الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم بزعم الاستخدام المزدوج

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، إن القافلة رقم 21 من قوافل «زاد العزة» تشهد استمرارًا في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، في مشهد إنساني يعكس حجم التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقطاع المنكوب.

التضامن: هناك إهتمام كبير جدا من الدولة برعاية كبار السن

أكد محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك إهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بفئة كبار السن، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي وجهت بزيادة الإهتمام بهم بشكل مباشر.

رئيس الجالية المصرية بألمانيا: وقفاتنا أمام السفارات لمناصرة بلدنا ضد الإرهاب

أكد علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا، أن المؤتمر السادس للمصريين فى الخارج يعكس علاقات المصريين فى الخارج مع القيادة السياسية، ويعطي معني بإهتمام القيادة بالمصريين بالخارج.

خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل.. هل يُرى بالعين المجردة؟

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

خلال الجلسة

وزير داخلية إيطاليا يتباهى بطرد 200 لاجئ.. ومسؤولة تحذر أوروبا من "كارثة ديموغرافية"

إحباط محاولة تهريب ذخائر مخبأة داخل براميل من سوريا إلى لبنان.. صور

فوق الأرض وتحتها.. جيش الاحتلال يكشف ملامح خطته للهجوم على غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

