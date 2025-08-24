أخبار التوك شو: الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم.. الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.

الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أمس الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم معدلات أعلى من الطبيعي بنحو درجتين مئويتين.

القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن اختيار العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة أول قمة ومعرض "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر إقامتها في فبراير 2026.

الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم بزعم الاستخدام المزدوج

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، إن القافلة رقم 21 من قوافل «زاد العزة» تشهد استمرارًا في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، في مشهد إنساني يعكس حجم التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقطاع المنكوب.

التضامن: هناك إهتمام كبير جدا من الدولة برعاية كبار السن

أكد محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك إهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بفئة كبار السن، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي وجهت بزيادة الإهتمام بهم بشكل مباشر.

رئيس الجالية المصرية بألمانيا: وقفاتنا أمام السفارات لمناصرة بلدنا ضد الإرهاب

أكد علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا، أن المؤتمر السادس للمصريين فى الخارج يعكس علاقات المصريين فى الخارج مع القيادة السياسية، ويعطي معني بإهتمام القيادة بالمصريين بالخارج.

خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل.. هل يُرى بالعين المجردة؟

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل