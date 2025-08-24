قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراها.. قصة إجبار أمينة رزق على الزواج ولحظاتها الأخيرة المأساوية
لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره
وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026
بعد استئناف القلعة البيضاء التدريبات.. موعد مباراة الزمالك وفاركو
وظائف جديدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر
خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم
غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا
لاتهامها بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. نورهان حفظي تواجه هذه العقوبات
طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026

وزير الإتصالات
وزير الإتصالات
هاجر ابراهيم

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن اختيار العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة أول قمة ومعرض "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر إقامتها في فبراير 2026.

وأكد الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استضافة هذا الحدث الدولي الكبير يعكس مدى إدراك المجتمع المعلوماتي العالمي والإقليمي للدور الرائد الذي تلعبه مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن القمة ستشهد مشاركة واسعة تشمل نحو 60 دولة، إلى جانب عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المتقدمة.

القاهرة وزير الاتصالات الذكاء الإصطناعي الشركات العالمية التعاون الدولي

