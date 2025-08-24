القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن اختيار العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة أول قمة ومعرض "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر إقامتها في فبراير 2026.

وأكد الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استضافة هذا الحدث الدولي الكبير يعكس مدى إدراك المجتمع المعلوماتي العالمي والإقليمي للدور الرائد الذي تلعبه مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن القمة ستشهد مشاركة واسعة تشمل نحو 60 دولة، إلى جانب عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المتقدمة.