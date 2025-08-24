خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل.. هل يُرى بالعين المجردة؟

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل، قائلا: “الخسوف الكلي للشمس معناه أن قرص القمر سيدخل منطقة ظل الأرض، ونرى القمر بلومه الدموي الأحمر نتيجة أن أشعة الشمس تسقط على الغلاف الجوي للأرض وتنعكس على سطح القمر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الظاهرة ستبدأ من الساعة ال6 و28 دقيقة كسخوف شبه ظلي، والخسوف ككل ينتهي الساعة 11 و55 دقيقة.

وتابع: “الخسوف يحدث فى منتصف الشهر القمري، والنظر للقمر فى لحظة الخسوف ليس لها تأثير على العين، وسيكون هناك بث مباشر من مقر المعهد على مواقع التواصل الإجتماعي، وأى شخص من الممكن أن يراه من المنزل”.