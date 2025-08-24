قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل.. هل يُرى بالعين المجردة؟

هاجر ابراهيم

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف كلي للقمر تترقبه مصر في 7 سبتمبر المقبل، قائلا: “الخسوف الكلي للشمس معناه أن قرص القمر سيدخل منطقة ظل الأرض، ونرى القمر بلومه الدموي الأحمر نتيجة أن أشعة الشمس تسقط على الغلاف الجوي للأرض وتنعكس على سطح القمر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الظاهرة ستبدأ من الساعة ال6 و28 دقيقة كسخوف شبه ظلي، والخسوف ككل ينتهي الساعة 11 و55 دقيقة.

وتابع: “الخسوف يحدث فى منتصف الشهر القمري، والنظر للقمر فى لحظة الخسوف ليس لها تأثير على العين، وسيكون هناك بث مباشر من مقر المعهد على مواقع التواصل الإجتماعي، وأى شخص من الممكن أن يراه من المنزل”.

