التضامن: هناك إهتمام كبير جدا من الدولة برعاية كبار السن

أكد محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك إهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بفئة كبار السن، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي وجهت بزيادة الإهتمام بهم بشكل مباشر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة المصرية عملت على هذا الملف فى أكثر من محور، محور الحماية الإجتماعية والرعاية الإجتماعية والدمج المجتمعي، والمحور التشريعي وهو صدور أخر قانون لرعاية المسنين وهو أول قانون يتم صدوره لتلك الفئة فى مصر.

وتابع أن محور الحماية الإجتماعية يتلخص فى برنامج تكافل وكرامة، وتحديد أو صرف الحد الأدني للمسنين لكيفية حياة بشكل أمن، إلى جانب وجود 176 دار مسنين في 22 محافظة، بسعة إستيعابية 6 ألاف و500 مسن.