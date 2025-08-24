قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟.. 3 أسباب لا يعرفها كثيرون
وجود سحب وتيارات وأمواج مرتفعة..منع المصطافين من النزول للبحر بمطروح
محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن
الداخلية تكشف سر البندقية المزودة بتليسكوب على السوشيال ميديا
الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد
حملات تفتيشية مكثفة لفروع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظات
لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
مرصد الأزهر: منع المسلمين من إقامة الشعائر في خوميا الإسبانية يتنافى مع الديمقراطية
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لانتحال صفة موظفي كهرباء والنصب على مصنع ملابس
شوبير: الزمالك حصل على أرض أكتوبر منذ 22 عامًا دون استغلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: هناك إهتمام كبير جدا من الدولة برعاية كبار السن

مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين
مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين

أكد محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك إهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بفئة كبار السن، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي وجهت بزيادة الإهتمام بهم بشكل مباشر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة المصرية عملت على هذا الملف فى أكثر من محور، محور الحماية الإجتماعية والرعاية الإجتماعية والدمج المجتمعي، والمحور التشريعي وهو صدور أخر قانون لرعاية المسنين وهو أول قانون يتم صدوره لتلك الفئة فى مصر.

وتابع أن محور الحماية الإجتماعية يتلخص فى برنامج تكافل وكرامة، وتحديد أو صرف الحد الأدني للمسنين لكيفية حياة بشكل أمن، إلى جانب وجود 176 دار مسنين في 22 محافظة، بسعة إستيعابية 6 ألاف و500 مسن.

رعاية المسنين محمود شعبان المسنين التضامن الإجتماعي كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

اتسحب وخده زميله.. أول هدف لـ وسام أبو علي بالدوري الأمريكي

شيكابالا

أيمن يونس لشيكابالا: الأساطير تكبر بكلامها ولا تُفشي أسرار الغرف المغلقة

منتخب ناشئات السلة

منتخب ناشئات السلة يغادر إلى صربيا لخوض معسكر خارجي استعدادًا للبطولة الأفريقية

بالصور

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد