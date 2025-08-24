محافظ كفر الشيخ يهنئ خديجة هانى لفوزها ببطولة كأس كرة السرعة

أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن خالص تهانيه للبطلة خديجة هانى، لاعبة نادي دسوق الرياضي، لفوزها بالمركز الأول في بطولة كأس اتحاد كرة السرعة الأولى لمرحلة الناشئين، متفوقة على لاعبة نادي القناة، وتأهلها لتمثيل مصر في بطولة العالم لكرة السرعة والتي تستضيفها مدينة نيودلهي بالهند، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر المقبل، متمنيًا لها ولجميع أبطال المحافظة المزيد من التفوق والإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تزخر بالمواهب الرياضية المتميزة التي تحقق إنجازات بارزة على المستويات المحلية والإفريقية والدولية، مشيدًا بالدعم الذي توليه الدولة لقطاع الرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبجهود نادي دسوق الرياضي في تدريب ورعاية أبطال اللعبة.

من جانبه، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أبطال كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي سبق أن حققوا إنجازًا كبيرًا بحصولهم على المركز الأول في بطولة أفريقيا التي أقيمت بمدينة بورسعيد في مايو الماضي، وشارك فيها سبعة لاعبين من أبناء محافظة كفرالشيخ ضمن صفوف المنتخب الوطني، وهم “هنا الصيحى، خديجة هانى، سماء أسامة، سهر القواس، نور الهابط، عدى محمد شيحة، ومحمد القواس، محمد الجزار ”، فيما يقود تدريب المنتخب المصري الكابتن أحمد المجبرى ابن كفر الشيخ .