وفاة مفاجئة لمساعد مخرج مسلسل Emily in Paris أثناء التصوير

شهد فريق عمل المسلسل الشهير Emily in Paris صدمة كبيرة بعد وفاة مساعد المخرج دييجو بورّيلا (Diego Borella)، عن عمر ناهز 47 عامًا، أثناء تصوير الموسم الخامس للعمل في مدينة فينيسيا.

وأكدت تقارير أن بوريلا توفي داخل فندق دانييلي (Hotel Danieli)، بينما كان يجري التحضير لتصوير المشهد الختامي.

ورغم الحادث المفجع، عاد طاقم العمل لمواصلة التصوير بعد يومين فقط، في 23 أغسطس 2025، وسط أجواء حزينة سيطر عليها التأثر الواضح على الممثلين، وفي مقدمتهم ليلي كولينز (Lily Collins) وإوجينيو فرانسيسكيني (Eugenio Franceschini)، خلال المشاهد التي صُوّرت مجددًا في مدينة البندقية.

ورغم الأسى الذي خلفه الحادث، حرص صناع العمل على استكمال الموسم الجديد، في انعكاس لروح الالتزام والاحترافية التي تميز طاقم الإنتاج.

تدور أحداث Emily in Paris حول شخصية إميلي كوبر (Emily Cooper)، التي تجسدها النجمة ليلي كولينز.. وإميلي هي مديرة تسويق طموحة تنتقل من شيكاغو إلى باريس للعمل في وكالة تسويقية فرنسية، محاولة إدخال رؤية أمريكية جديدة.

وتجد إميلي نفسها أمام تحديات مهنية وثقافية وعاطفية متشابكة، تُقدَّم في إطار يجمع بين الكوميديا الرومانسية، السخرية، والدراما الخفيفة، ما جعل المسلسل واحدًا من أبرز إنتاجات Netflix في السنوات الأخيرة.