الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
أخبار البلد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين ، كذلك أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فى ظل الظروف والتحديات الراهنة .

مراسم استقبال رسمية

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والأردنية .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأردنية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين كلا الجانبين .

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مشيداً بالجهود التى تبذلها مصر لدعم ركائز الأمن والسلام بالمنطقة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية والملحق العسكرى الأردنى بالقاهرة .

وزير الدفاع المملكة الأردنية الهاشمية تعزيز العلاقات العسكرية المستجدات الشرق الأوسط

