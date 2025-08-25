محلل سياسي: الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بالتسبب في المجاعة بقطاع غزة

أكد محمد صلاح، المحلل السياسى، أن الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بأنها السبب الرئيسى في حدوث المجاعة فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المشروع الصهيونى قائم على عدد كبير من الأكاذيب يمكن التلاعب فى عقول الناس بها من أجل تمريرها.

وقال محمد صلاح، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، إن جماعة الإخوان هى من تروج للفوضى فى مصر، مؤكدا ان الحملة الممنهجة من الإخوان وإسرائيل على الدولة المصرية فى هذا التوقيت ترجع إلى حجم الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى وداعميه فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى بريطانيا.

وتابع المحلل السياسي، أن مصر هى الدولة الوحيدة المستمرة في قوتها فى المنطقة، والجيش المصرى العربى الوحيد الباقى الذى يقف ويعرقل تنفيذ رؤية إسرائيل الكبرى التى أعلن عنها نتنياهو رسميا.

