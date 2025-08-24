تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة أمام طلائع الجيش، والتي ستقام في التاسعة مساءً على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يبحث عن استعادة التوازن

يدخل الدراويش اللقاء بشعار الفوز ولا بديل عنه، بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، ويسعى الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي إلى استعادة الثقة وحصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره والعودة إلى الطريق الصحيح مبكرًا في مشوار الدوري.

التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد إيهاب – عبد الله محمد – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد عبد السميع – محمد سمير – عبد الرحمن كتكوت – محمد خطاري

خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام

مواجهة قوية أمام منافس منظم

المباراة لن تكون سهلة على الإسماعيلي، خاصة أن طلائع الجيش يدخل اللقاء متسلحًا بعامل الأرض ويبحث هو الآخر عن تحسين نتائجه في البطولة، مما يضع الجهاز الفني للدراويش أمام تحدٍ حقيقي لاختبار قدراته في التعامل مع المواجهات الصعبة مبكرًا في الموسم.