الحياة اليوم يرصد أجواء الاستعداد للحفل الختامي بمهرجان العلمين الجديدة

واصل برنامج الحياة اليوم تغطيته الخاصة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث استعرض أجواء المدينة واستعدادات الجمهور للحفل الختامي الكبير المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أحمد زكريا، مراسل البرنامج، في تقريره أن حالة من الحماس والترقب تسود بين الشباب وزوار مدينة العلمين الجديدة، مع بدء التحضيرات المبكرة للحفل الذي يحييه فريق كايروكي والنجم تو ليت ضمن السهرات الختامية للمهرجان.

وأشار المراسل إلى أن المهرجان يشهد إقبالًا متزايدًا من مختلف الأعمار والفئات، بفضل تنوع الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، مؤكدًا أن الأجواء الاحتفالية ستتواصل حتى ختام المهرجان يوم الجمعة.