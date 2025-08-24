قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يحافظ على مركزه بين أفضل مهاجمي العالم متفوقًا على رونالدو في تصنيف 2025

عمر مرموش
عمر مرموش
إسلام مقلد

واصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجازاته على الساحة العالمية بعدما حافظ على مركزه التاسع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2025، وفقًا للتصنيف الأخير الصادر عن شبكة "givemesport" العالمية، ليتفوق على أساطير بارزين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مرموش في قائمة الكبار

وجاء استمرار مرموش ضمن العشرة الأوائل ليؤكد مكانته بين نخبة المهاجمين في العالم، بعدما تفوق على رونالدو الذي حل في المرتبة الـ13، استنادًا إلى عدة معايير وضعتها الشبكة العالمية، أبرزها: عدد الأهداف المسجلة، المساهمات التهديفية، معدل التسجيل في كل مباراة، الأداء الفردي، بالإضافة إلى الدور الحيوي لكل لاعب مع فريقه.

أرقام مرموش مقابل رونالدو

خاض عمر مرموش حتى الآن 241 مباراة بقميص الأندية التي لعب لها في أوروبا، أحرز خلالها 78 هدفًا وقدم 35 تمريرة حاسمة، وهو ما يعكس تطوره الملحوظ على المستوى التهديفي وصناعته للفارق مع الفرق التي مثلها.

في المقابل، يملك كريستيانو رونالدو سجلًا مذهلًا من حيث الأرقام، إذ شارك في 1056 مباراة مع مختلف الأندية الأوروبية والعالمية، سجل خلالها 795 هدفًا وصنع 257 هدفًا، غير أن التقييم في القائمة اعتمد على الأداء الحالي والقيمة الفنية في المرحلة الراهنة، وهو ما منح مرموش التفوق في هذا السباق.

ترتيب أفضل مهاجمي العالم 2025

1- كيليان مبابي
2- روبرت ليفاندوفسكي
3- هاري كين
4- إيرلينج هالاند
5- ألكسندر إيزاك
6- فيكتور جيوكيريس
7- لاوتارو مارتينيز
8- جوليان ألفاريز
9- عمر مرموش
10- فيكتور أوسيمين
11- أولي واتكينز
12- سيرهو جيراسي
13- كريستيانو رونالدو
14- ماركوس تورام
15- هوجو إيكيتيكي

إنجاز مصري استثنائي

وجود عمر مرموش في قائمة تضم أسماء ثقيلة بحجم مبابي، هالاند، كين، وأوسيمين، يعد شهادة عالمية على تطور المهاجم المصري وقدرته على المنافسة في الدوريات الكبرى، خاصة بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه تحت قيادة بيب جوارديولا، ما يعزز فرصه في مواصلة التواجد بين الصفوة عالميًا خلال السنوات المقبلة.

عمر مرموش منتخب مصر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| متى ترث المطلقة .. حكم من لا ينفق على أهل بيته بقصد الادخار.. الإفتاء: التصدق بملابس المتوفى تزيد حسناته

أطفال ديرمواس

كيد النسا مر علقم.. التحقيقات تكشف: الغيرة والانتقام دافع زوجة الأب الثانية لإنهاء حياة 6 أطفال ووالدهم بدلجا بالمنيا

المتحف المصري الكبير

هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد