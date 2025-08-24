عمر مرموش يحافظ على مركزه بين أفضل مهاجمي العالم متفوقًا على رونالدو في تصنيف 2025

واصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجازاته على الساحة العالمية بعدما حافظ على مركزه التاسع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2025، وفقًا للتصنيف الأخير الصادر عن شبكة "givemesport" العالمية، ليتفوق على أساطير بارزين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مرموش في قائمة الكبار

وجاء استمرار مرموش ضمن العشرة الأوائل ليؤكد مكانته بين نخبة المهاجمين في العالم، بعدما تفوق على رونالدو الذي حل في المرتبة الـ13، استنادًا إلى عدة معايير وضعتها الشبكة العالمية، أبرزها: عدد الأهداف المسجلة، المساهمات التهديفية، معدل التسجيل في كل مباراة، الأداء الفردي، بالإضافة إلى الدور الحيوي لكل لاعب مع فريقه.

أرقام مرموش مقابل رونالدو

خاض عمر مرموش حتى الآن 241 مباراة بقميص الأندية التي لعب لها في أوروبا، أحرز خلالها 78 هدفًا وقدم 35 تمريرة حاسمة، وهو ما يعكس تطوره الملحوظ على المستوى التهديفي وصناعته للفارق مع الفرق التي مثلها.

في المقابل، يملك كريستيانو رونالدو سجلًا مذهلًا من حيث الأرقام، إذ شارك في 1056 مباراة مع مختلف الأندية الأوروبية والعالمية، سجل خلالها 795 هدفًا وصنع 257 هدفًا، غير أن التقييم في القائمة اعتمد على الأداء الحالي والقيمة الفنية في المرحلة الراهنة، وهو ما منح مرموش التفوق في هذا السباق.

ترتيب أفضل مهاجمي العالم 2025

1- كيليان مبابي

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- هاري كين

4- إيرلينج هالاند

5- ألكسندر إيزاك

6- فيكتور جيوكيريس

7- لاوتارو مارتينيز

8- جوليان ألفاريز

9- عمر مرموش

10- فيكتور أوسيمين

11- أولي واتكينز

12- سيرهو جيراسي

13- كريستيانو رونالدو

14- ماركوس تورام

15- هوجو إيكيتيكي

إنجاز مصري استثنائي

وجود عمر مرموش في قائمة تضم أسماء ثقيلة بحجم مبابي، هالاند، كين، وأوسيمين، يعد شهادة عالمية على تطور المهاجم المصري وقدرته على المنافسة في الدوريات الكبرى، خاصة بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه تحت قيادة بيب جوارديولا، ما يعزز فرصه في مواصلة التواجد بين الصفوة عالميًا خلال السنوات المقبلة.