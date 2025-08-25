قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف تعيد 146 عسكرياً روسياً بوساطة إماراتية
لماذا فقدنا لذة الصلاة؟.. 5 أسباب تساعدك على الخشوع ينبغي الأخذ بها
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

العالم ينقسم.. ارتفاع سعر بلايستيشن 5 في الغرب وعروض ضخمة في الشرق.. ما الذي يحدث؟

بلايستيشن 5
بلايستيشن 5
احمد الشريف

أعلنت شركة سوني هذا الأسبوع عن رفع سعر جهاز الألعاب الشهير PlayStation 5 في الولايات المتحدة، مبررة قرارها بـ "البيئة الاقتصادية الصعبة". 

وفي خطوة متناقضة تمامًا، أطلقت الشركة في نفس الوقت حملة تخفيضات كبيرة على الجهاز في السوق الصيني.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار في السوق الأمريكي نتيجة مباشرة للتوترات الاقتصادية والتعريفات الجمركية الجديدة. 

ورغم أن "بلايستيشن" حاولت حماية نفسها من هذه الاضطرابات لفترة من خلال شحن كميات كبيرة من الأجهزة إلى الولايات المتحدة قبل تفعيل التعريفات، إلا أن هذا الإجراء كان مجرد حل مؤقت، ويبدو أن الوقت قد نفد الآن.

تخفيضات مغرية في الصين

في مفارقة صارخة، وبينما يرتفع السعر في أمريكا، يستمتع اللاعبون في الصين بعروض ترويجية مغرية تتزامن مع إطلاق لعبة Lost Soul Aside المطورة محليًا.

وتستمر العروض حتى نهاية الشهر الجاري، حيث أصبح سعر نسخة PS5 الرقمية 2,799 يوان صيني (حوالي 390 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر النسخة المزودة بمحرك أقراص 3,399 يوان صيني (حوالي 474 دولارًا أمريكيًا).

وهذه الأسعار بالطبع أقل بكثير من الأسعار الجديدة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تساعد سوني على بيع المزيد من الأجهزة في المنطقة. كما تشمل الخصومات بعض الألعاب ووحدات التحكم.

تحديات تواجه جيلاً صعبًا

يأتي رفع السعر في وقت حساس، حيث يعتبر جهاز PS5 باهظ الثمن بشكل استثنائي لمنصة تقترب من عامها الخامس في الأسواق. لقد واجه هذا الجيل تحديات كبيرة بالنسبة لسوني، بدءًا من اضطرابات جائحة كورونا والآن التعريفات الجمركية الجديدة.

ويبقى السؤال الأهم الآن هو كيف ستتمكن الشركة من الحفاظ على تدفق مبيعات الأجهزة مع وصول أسعارها إلى مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء العالم.

سوني بلايستيشن 5 PlayStation 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

لاعب الاسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس الإدارة

الاهلي

أسامه عرابي يتغزل في لاعب الأهلي: يمتلك شخصية كبيرة

الإسماعيلي

قائد فريق الإسماعيلي: سنبذل قصارى جهدنا لحصد الثلاث نقاط من غزل المحلة

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد