العالم ينقسم.. ارتفاع سعر بلايستيشن 5 في الغرب وعروض ضخمة في الشرق.. ما الذي يحدث؟

أعلنت شركة سوني هذا الأسبوع عن رفع سعر جهاز الألعاب الشهير PlayStation 5 في الولايات المتحدة، مبررة قرارها بـ "البيئة الاقتصادية الصعبة".

وفي خطوة متناقضة تمامًا، أطلقت الشركة في نفس الوقت حملة تخفيضات كبيرة على الجهاز في السوق الصيني.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار في السوق الأمريكي نتيجة مباشرة للتوترات الاقتصادية والتعريفات الجمركية الجديدة.

ورغم أن "بلايستيشن" حاولت حماية نفسها من هذه الاضطرابات لفترة من خلال شحن كميات كبيرة من الأجهزة إلى الولايات المتحدة قبل تفعيل التعريفات، إلا أن هذا الإجراء كان مجرد حل مؤقت، ويبدو أن الوقت قد نفد الآن.

تخفيضات مغرية في الصين

في مفارقة صارخة، وبينما يرتفع السعر في أمريكا، يستمتع اللاعبون في الصين بعروض ترويجية مغرية تتزامن مع إطلاق لعبة Lost Soul Aside المطورة محليًا.

وتستمر العروض حتى نهاية الشهر الجاري، حيث أصبح سعر نسخة PS5 الرقمية 2,799 يوان صيني (حوالي 390 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر النسخة المزودة بمحرك أقراص 3,399 يوان صيني (حوالي 474 دولارًا أمريكيًا).

وهذه الأسعار بالطبع أقل بكثير من الأسعار الجديدة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تساعد سوني على بيع المزيد من الأجهزة في المنطقة. كما تشمل الخصومات بعض الألعاب ووحدات التحكم.

تحديات تواجه جيلاً صعبًا

يأتي رفع السعر في وقت حساس، حيث يعتبر جهاز PS5 باهظ الثمن بشكل استثنائي لمنصة تقترب من عامها الخامس في الأسواق. لقد واجه هذا الجيل تحديات كبيرة بالنسبة لسوني، بدءًا من اضطرابات جائحة كورونا والآن التعريفات الجمركية الجديدة.

ويبقى السؤال الأهم الآن هو كيف ستتمكن الشركة من الحفاظ على تدفق مبيعات الأجهزة مع وصول أسعارها إلى مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء العالم.