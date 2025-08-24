قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الأزمة عدت بسلام| تحاليل أنغام جيدة وستعود للقاهرة قريبا
رجل الأعمال عماد زيادة أمين شباب محافظة القاهرة بالجبهة الوطنية
300 ألف جنيه .. تفاصيل قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج
مقتل اثنين وإصابة أخرين في غارات إسرائيلية على صنعاء
مستشار وزير الاتصالات: تكنولوجيا المعلومات ضرورة أساسية في التعليم ونبدأ بتأهيل الطلاب من الصف الرابع الابتدائي

علي مكي

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تعد مجرد رفاهية أو إضافة تعليمية، بل أصبحت ضرورة أساسية يجب أن تكون حاضرة في كل التخصصات الدراسية.

وأوضحت أن هذا الإدراك كان دافعًا قويًا لوزارة الاتصالات منذ أربع سنوات لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تأهيل الطلاب منذ الصغر، مشيرة إلى أن البداية كانت من خلال مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تستهدف الطلاب من المرحلة الإعدادية وحتى الصف الثاني الثانوي، وتهدف إلى غرس المهارات الرقمية في مرحلة مبكرة.

وأضافت بركة أنه بعد عامين من انطلاق "أشبال مصر الرقمية"، تم إطلاق مبادرة "براعم مصر الرقمية"، لتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل الطلاب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن هذه البرامج تسهم في تهيئة التلاميذ على أن التكنولوجيا ليست فقط أداة تعليمية، بل وسيلة للتفكير والإبداع والتعلم المستمر.

وشددت على أن العديد من الدول المتقدمة دمجت بالفعل مادة الحاسبات في المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مناهج متخصصة في الحوسبة تشمل جانبًا عمليًا، بما يساعد على بناء قاعدة معرفية صلبة للبراعم والأشبال في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

