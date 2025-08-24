مستشار وزير الاتصالات: تكنولوجيا المعلومات ضرورة أساسية في التعليم ونبدأ بتأهيل الطلاب من الصف الرابع الابتدائي

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تعد مجرد رفاهية أو إضافة تعليمية، بل أصبحت ضرورة أساسية يجب أن تكون حاضرة في كل التخصصات الدراسية.

وأوضحت أن هذا الإدراك كان دافعًا قويًا لوزارة الاتصالات منذ أربع سنوات لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تأهيل الطلاب منذ الصغر، مشيرة إلى أن البداية كانت من خلال مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تستهدف الطلاب من المرحلة الإعدادية وحتى الصف الثاني الثانوي، وتهدف إلى غرس المهارات الرقمية في مرحلة مبكرة.

وأضافت بركة أنه بعد عامين من انطلاق "أشبال مصر الرقمية"، تم إطلاق مبادرة "براعم مصر الرقمية"، لتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل الطلاب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن هذه البرامج تسهم في تهيئة التلاميذ على أن التكنولوجيا ليست فقط أداة تعليمية، بل وسيلة للتفكير والإبداع والتعلم المستمر.

وشددت على أن العديد من الدول المتقدمة دمجت بالفعل مادة الحاسبات في المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مناهج متخصصة في الحوسبة تشمل جانبًا عمليًا، بما يساعد على بناء قاعدة معرفية صلبة للبراعم والأشبال في مجال تكنولوجيا المعلومات.